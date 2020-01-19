Президент США Дональд Трамп категорически отрицает все обвинения, выдвинутые против него в рамках импичмента. Глава государства призывает Сената отклонить обвинения демократов.
Об этом
Юристы уверены, что предъявляемые Трампу обвинения «не позволяют даже начать рассматривать вопрос» об отстранении президента от власти. И расценили их как «опасное нападение на право американцев свободно выбирать своего президента».
Это наглая и противоправная попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года, — говорится в документе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американские конгрессмены-демократы обнародовали новые документы в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Они были получены от бизнесмена Льва Парнаса.
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