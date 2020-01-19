https://static.news.ru/photo/f1e1520a-3a54-11ea-9abb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп категорически отрицает все обвинения, выдвинутые против него в рамках импичмента. Глава государства призывает Сената отклонить обвинения демократов.

Об этом говорится в официальном ответе защиты на предписание Трампу явиться в верхнюю палату. Возглавлять защиту будут юрисконсульты Белого дома. Они подчёркивают, что такие статьи обвинения, как злоупотребление властью и препятствование Конгрессу — результат незаконного процесса и они недействительны с точки зрения Конституции США.

Юристы уверены, что предъявляемые Трампу обвинения «не позволяют даже начать рассматривать вопрос» об отстранении президента от власти. И расценили их как «опасное нападение на право американцев свободно выбирать своего президента».

Это наглая и противоправная попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года, — говорится в документе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские конгрессмены-демократы обнародовали новые документы в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Они были получены от бизнесмена Льва Парнаса.