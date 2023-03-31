Трамп отреагировал на выдвинутые против него обвинения Трамп назвал политическим преследованием выдвинутые против него обвинения

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Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения против него, назвав их политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории страны, передает РИА Новости. Эти заявления последовали после того, как жюри присяжных в округе Манхэттен, Нью-Йорк, проголосовало за предъявление обвинений против него.

Это политическое преследование и вмешательство в выборы на высочайшем уровне в истории, — заявил Трампа.

Трамп также обвинил прокурора Манхэттена Элвина Брагга в том, что тот «делает грязную работу» в интересах президента США Джо Байдена, вместо того чтобы бороться с убийствами, нападениями и другими преступлениями в Нью-Йорке. Эти обвинения подчеркивают напряженные отношения между Трампом и действующим администрацией.

Дело против Трампа в суде Манхэттена связано с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Утверждается, что ей была выплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.

Экс-президент настаивает на своей невиновности, отрицая связь с Дэниэлс и любые противоправные действия. Трамп считает, что его преследование обусловлено политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.