Трамп отреагировал на приговор по иску о домогательствах Трамп планирует обжаловать приговор по иску о домогательствах и клевете

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social объявил о намерении обжаловать решение нью-йоркского суда, по которому ему приказали уплатить более $83 млн в рамках иска, поданного писательницей Джин Кэрролл. Женщина обвиняет его в домогательствах и клевете.

Я полностью не согласен с обоими вердиктами и буду обжаловать всю эту охоту на ведьм, которая по указанию (президента США Джо) Байдена открыта на меня и Республиканскую партию. Наша юридическая система полностью вышла из-под контроля и используется как политическое оружие, — написал Трамп.

Элизабет Джин Кэрролл вела колоhttps://news.ru/usa/trampa-priznali-vinovnym-v-popytke-iznasilovaniya-zhurnalistki-kerroll/нки в нескольких известных изданиях. В 2019 году она выпустила книгу, в которой сообщила, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной кабинке магазина в центре Нью-Йорка. В ноябре 2022 года она предъявила Трампу иск, обвинив его в клевете и отрицании факта насилия.

Сам Трамп охарактеризовал вердикт по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл как позор и кульминацию наибольшей «охоты на ведьм». По его мнению, таким образом она пытается улучшить продажи своих книг. В ответ Кэрролл подала на экс-президента в суд по причине ущерба, нанесенного таким образом ее репутации.

В декабре 2020 года Трамп подал прошение о приостановке дела, но ему было отказано. В свою очередь адвокаты писательницы сообщили о подготовке новых обвинений в отношении политика.