Трамп отреагировал на обвинения Минюста США по поводу штурма Капитолия Трамп после новых обвинений Минюста США заявил об атаке на его юристов

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Экс-президент США Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что Минюст страны оказывает беспрецедентное давление на его юристов. В своей соцсети Truth Social он написал, что любой юрист, который его представляет, является «либо глупцом, либо великим американским патриотом».

Эти порочные коммунисты, марксисты, фашисты и радикальные левые демократы совершили атаку на моих юристов на невиданном ранее уровне, и я все еще продолжаю побеждать, — сказал Трамп.

19 июля стало известно, что Трампу предъявили новые обвинения по делу о штурме Капитолия. Обвинения содержат три статьи о сговоре с целью обмана американских властей и оказании влияния на свидетелей.

Ранее сообщалось, что одного из участников штурма Капитолия в январе 2021 года приговорили к 14 годам тюрьмы. Мужчина в ходе протестов применил перцовый баллончик против полицейских. На сегодня это самый большой срок по данному делу.

По данным The Washington Post, речь шла о 49-летнем жителе Пенсильвании Питере Шварце. Во время вынесения приговора в пятницу, 5 мая, судья Амит Мехта назвал его «солдатом на передовой, выступившим против демократии». В декабре 2022 года суд присяжных признал Шварца виновным по четырем статьям, включая нападение на сотрудников полиции и препятствование подсчету голосов на выборах президента 2020 года.

При этом обвинение запрашивало для Шварца 24 года тюрьмы. По словам адвоката, такое наказание «придало бы убедительности всем тем, кто считает это политическим преследованием».