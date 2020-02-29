https://static.news.ru/photo/81754ae0-5b0f-11ea-b757-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press

Белый дом работает над прекращением самой длительной войны Вашингтона и хочет вернуть солдат домой, заявил глава США Дональд Трамп после подписания мирного договора с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России).

Мы работаем над тем, чтобы, наконец, положить конец самой длительной войне Америки и вернуть наши войска домой, — цитирует политика РИА Новости.

Мирное соглашение 29 февраля 2020 года подписали спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и один из лидеров группировки Абдулла Гани Барадар. На встрече госсекретарь США Майкл Помпео напомнил, что талибы должны разорвать все связи с запрещённым в России радикальным движением «Аль-Каида», ответственным за теракты 11 сентября 2001 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что НАТО ждёт внутриафганских переговоров после мирного соглашения США и террористической группировки «Талибан» (запрещено в РФ). Альянс также приветствует подписание документа, заявил генсек блока Йенс Столтенберг.

Ранее NEWS.ru сообщал, что любое мирное соглашение лучше военных действий. Об этом заявил замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа, комментируя договорённость, подписанную властями США с афганским движением «Талибан» (запрещено в России).