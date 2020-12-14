Трамп отправляет в отставку генпрокурора Барра

https://static.news.ru/photo/82fdd5f4-3e61-11eb-ab1e-fa163e074e61_660.jpg Уильям Барр Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящей скорой отставке генпрокурора — главы американского минюста Уильяма Барра. Действующий хозяин Белого дома рассказал об «очень хорошей встрече» с Барром сразу после того, как стало известно, что его соперник по выборам Джо Байден набрал необходимые голоса выборщиков от штатов.

Билл уйдёт перед Рождеством, чтобы провести праздники с семьёй, — отметил Трамп в Twitter.

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

Он добавил, что временным исполняющим обязанности генпрокурора станет его первый заместитель, «выдающийся человек» Джефф Розен.

Трамп не признаёт поражение на выборах президента США, настаивая на многочисленных нарушениях. Барр публично отмечал, что нарушений, которые бы могли повлиять на исход выборов, замечено не было.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США. Это произошло после того, как ему были отданы все 55 голосов выборщиков от Калифорнии. Промежуточный счёт по голосам выборщиков стал 302:232 в пользу Байдена. Голосование выборщиков должно быть утверждено конгрессом 6 января 2021 года.