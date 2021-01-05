Трамп отозвал кандидатуру Вулфа на пост главы внутренней безопасности США

https://static.news.ru/photo/96b704f6-5119-11eb-b4ac-fa163e074e61_660.jpg Чэд Вулф Фото: Shawn Thew/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп отозвал из сената кандидатуру исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Чэда Вулфа на должность главы этого ведомства.

Причины этого не называются. Кандидатура Вулфа была направлена в сенат без приставки и. о. 3 января.

После беспорядков в Вашингтоне ряд сотрудников администрации действующего президента США подали в отставку. Вулф заявил, что останется на своём посту до конца срока, сообщает РИА Новости.

Ранее чиновник призвал главу Белого дома и других высокопоставленных официальных лиц осудить произошедший вчера штурм Капитолия сторонниками Трампа. Он заявил, что демонстранты использовали насилие в качестве средства достижения своих политических целей, что является бессовестным и неприемлемым поступком. При этом протестующие никого не убили, а защищающие Капитолий силовики напротив — погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббит, которую полицейский расстрелял в упор, хотя у неё не было никакого оружия.

Как писал NEWS.ru, минимум четыре сотрудника администрации США ушли в отставку после протестов в Вашингтоне. Одной из первых заявление подала руководитель аппарата первой леди и бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Её примеру также последовали заместитель пресс-секретаря Сара Мэттьюс, секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета, а также заместитель советника президента по национальной безопасности Мэтт Поттинджер.