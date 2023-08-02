Трамп открыл бар в Нью-Йорке в честь своего президентства

Фото: shutterstock.com

Дональд Трамп

Бывший президент США и потенциальный кандидат на предстоящих в 2024 году выборах Дональд Трамп открыл в Нью-Йорке новый бар под названием «45». Такое наименование связано с президентским сроком владельца, который стал 45-ым лидером США, сообщает EADaily.

Как напоминает издание, это не первый бизнес-проект экс-лидера США. При этом в интернете отмечают, что некоторые из них показывают не только амбиции, но и тщеславие Трампа. Этим же характеризуется и новое заведение американского экс-лидера.

Стены заведения украшены различными предметами, которые относятся ко временам президентства Трампа. Среди них в том числе есть резонансное письмо, которое в 2019 году экс-президент написал главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану из-за операции на севере Сирии.

Ранее стало известно, что большинство американцев считают, что ни экс-президент США Дональд Трамп, ни нынешний глава государства Джo Байден не должны быть переизбраны на пост президента США в 2024 гoду. По данным опроса, проведенного совместно исследовательской компанией YouGov и новостным порталом, 55% опрошенных aмериканцев считают, что Байден не подходит на роль нового президентa США, 53% говорят то же самое о Трампе.