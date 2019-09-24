https://static.news.ru/photo/e7622cee-deda-11e9-8f26-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет приостанавливать выделение средств Украине до тех пор, пока европейские и другие страны не начнут оказывать Киеву финансовую помощь.

Он подчеркнул, что сейчас только Вашингтон оказывает Украине материальную поддержку.

Мы даём большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати? — цитирует американского лидера РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Трамп распорядился заморозить военную помощь Киеву, полагая, что предоставляемые средства будут потрачены ненадлежащим образом. Основанием для этих опасений послужил высокий уровень коррупции на Украине.