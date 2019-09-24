https://static.news.ru/photo/e7622cee-deda-11e9-8f26-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет приостанавливать выделение средств Украине до тех пор, пока европейские и другие страны не начнут оказывать Киеву финансовую помощь.
Он подчеркнул, что сейчас только Вашингтон оказывает Украине материальную поддержку.
Мы даём большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати? — цитирует американского лидера РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Трамп распорядился заморозить военную помощь Киеву, полагая, что предоставляемые средства будут потрачены ненадлежащим образом. Основанием для этих опасений послужил высокий уровень коррупции на Украине.