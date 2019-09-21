https://static.news.ru/photo/70a4b74a-dd39-11e9-8fd2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, заявил, что не собирается встречаться с иранским руководством на полях Генассамблеи ООН.

У меня нет намерения встречаться с Ираном, — сказал американский лидер журналистам.

При этом он отметил, что нельзя исключить никаких вариантов развития событий на полях ООН, передаёт ТАСС .

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прокомментировал возможное военное вторжение Соединённых Штатов на территорию Исламской Республики и рассказал о том, что это будет значить как для обеих держав, так и для всего ближневосточного региона в целом, писал News.ru.