Президент США Дональд Трамп, заявил, что не собирается встречаться с иранским руководством на полях Генассамблеи ООН.
У меня нет намерения встречаться с Ираном, — сказал американский лидер журналистам.
При этом он отметил, что нельзя исключить никаких вариантов развития событий на полях ООН, передаёт
Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф прокомментировал возможное военное вторжение Соединённых Штатов на территорию Исламской Республики и рассказал о том, что это будет значить как для обеих держав, так и для всего ближневосточного региона в целом, писал News.ru.