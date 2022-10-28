Трамп отказался возвращаться в Twitter

Фото: Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен возвращаться в Twitter, несмотря на то, что его новым владельцем стал предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск. В эфире канала Fox News он отметил, что ему симпатичен Маск, однако он предпочитает собственную соцсеть TruthSocial.

Я остаюсь на Truth. Мне это нравится больше, мне нравится, как это работает, мне нравится Илон, но я остаюсь на Truth. <...> Мне нравится Илон, и я желаю ему удачи. Надеюсь, у него все хорошо, — сказал Трамп.

Зарубежные СМИ сообщают, что Twitter вернул возможность Трампу публиковать сообщения, однако сам экс-глава США отказался отвечать, будет ли он пользоваться этой возможностью.

Ранее бывший глава Белого дома проанонсировал свое возвращение в Twitter. Он поздравил Маска с приобретением компании и добавил, что его аккаунт будет восстановлен в понедельник, 31 октября. Однако позже стало известно, что информация о разблокировании аккаунта Трампа в Twitter оказалась фейком. Агентство ANI принесло извинения за распространение этих сведений.

Bloomberg сообщило, что Маск пообещал завершить сделку по покупке сервиса микроблогов Twitter к 28 октября. По данным агентства, бизнесмен выступил с таким заявлением в ходе видеоконференции с банкирами, которые помогают профинансировать сделку по приобретению соцсети. В планах Маска уволить 75% персонала компании.