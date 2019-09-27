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Михаил Щипанов
Президент США Дональд Трамп заявил, что не принял предложения иранских властей о переговорах в обмен на снятие санкций.
Я, конечно же, сказал нет! — написал американский лидер в Twitter.
Я, конечно же, сказал нет! — написал американский лидер в Twitter.
Iran wanted me to lift the sanctions imposed on them in order to meet. I said, of course, NO!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 сентября 2019 г.
Iran wanted me to lift the sanctions imposed on them in order to meet. I said, of course, NO!
Как ранее писал News.ru, по словам президента Ирана Хасана Рухани, предложение о переговорах и отмене санкций исходило от Трампа. Он добавил, что на проведении встречи настаивали и главы европейских государств.
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Полиция Калифорнии пересела на электрокар Tesla, но во время погони у офицера Джесси Хартмана машина разрядилась. В результате полицейский не смог поймать нарушителя.
По данным полиции, это был первый электрокар в местном департаменте. До этого силовики собирались полностью отказаться от автомобилей на бензине, пишет «Ридус».
После неудачной погони полицейский департамент начал расследование, которое...
Трамп отказался снимать санкции с Ирана в обмен на переговоры