Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не принял предложения иранских властей о переговорах в обмен на снятие санкций.

Я, конечно же, сказал нет! — написал американский лидер в Twitter.

Как ранее писал News.ru, по словам президента Ирана Хасана Рухани, предложение о переговорах и отмене санкций исходило от Трампа. Он добавил, что на проведении встречи настаивали и главы европейских государств.

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