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Полиция Калифорнии пересела на электрокар Tesla, но во время погони у офицера Джесси Хартмана машина разрядилась. В результате полицейский не смог поймать нарушителя.

По данным полиции, это был первый электрокар в местном департаменте. До этого силовики собирались полностью отказаться от автомобилей на бензине, пишет «Ридус». После неудачной погони полицейский департамент начал расследование, которое...