Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы 2020 года

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп отказался признавать вину по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия его сторонниками в 2021 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сейчас политик находится под стражей на заседании, однако позже будет освобожден.

Не виновен, — ответил Трамп на вопрос судьи о его позиции.

Ранее стало известно, что бывшему американскому лидеру предъявили новые обвинения по делу о вмешательстве в выборы по статьям «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав». Большое жюри присяжных согласились с привлечением политика к ответственности.

В свою очередь Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что генеральный прокурор Меррик Гарланд придумывает обвинения против него по указу президента США Джо Байдена. По словам экс-главы Белого дома, он вынужден тратить большое количество времени и денег на защиту. Кроме этого Трамп считает, что обвинения против него являются попыткой администрации Байдена вмешаться в выборы, которые пройдут в стране в следующем году.