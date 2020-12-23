Трамп отказался подписать закон о господдержке во время пандемии

https://static.news.ru/photo/87851b0e-44e8-11eb-8c4b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool via CNP/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп отказался подписывать законопроект, направленный на поддержку населения и экономики страны в условиях пандемии коронавируса. Он потребовал внести изменения в документ, который, по его мнению, содержит лишние статьи расходов и предлагает недостаточную господдержку американцам.

Я прошу конгресс изменить документ и увеличить нелепо низкие выплаты в $600 до $2000 долларов или до $4000 на семью. Призываю конгресс незамедлительно убрать ненужные положения из законопроекта и направить мне подходящий текст, — приводит слова американского лидера телеканал «360».

Представленный ему билль Трамп назвал позорным. Он отметил, что, очевидно, не все члены конгресса удосужились полностью прочитать текст предложенного законопроекта, так как он для них слишком длинный и сложный.

Американский лидер уверен, что в документе содержатся ненужные статьи расходов, такие как поддержка экологических проектов, помощь третьим странам и культурным организациям в США в условиях кризиса на фоне пандемии. Трамп настаивает, что вместо этого лучше предложить более высокие выплаты гражданам и бизнесу.

Ранее Конгресс США поддержал законопроект о стимулирующих мерах для экономики и помощи населению в условиях пандемии коронавируса. Документ предлагает выделить на эти нужды $900 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп помиловал 15 человек, среди которых были обвиняемые по делу о «российском вмешательстве» в выборы в 2016 году. Ещё пятерым осуждённым Трамп смягчил приговоры, сообщает Белый дом.