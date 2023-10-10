Трамп отказался от встречи с конгрессом перед выборами нового спикера

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп отказался от визита в Капитолий для встречи с законодателями-республиканцами, сообщил Fox News со ссылкой на источники. Политик собирался обсудить с однопартийцами предстоящие выборы нового спикера палаты представителей конгресса, но поменял планы, уточняет телеканал.



Это был бы первый с 2021 года визит бывшего главы государства в конгресс. По заявлению источника, Трамп также решил не участвовать в форуме, на котором желающие баллотироваться на должность смогут выдвинуть свои кандидатуры.

Недавно СМИ сообщали, что Трамп выразил готовность на некоторое время стать спикером палаты представителей конгресса, пока республиканцы не найдут другого кандидата. Однако позже политик поддержал кандидатуру председателя юридического комитета палаты представителей Джима Джордана.

Ранее экс-глава назвал виновника эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, им стали доллары американских налогоплательщиков, которые поступили от администрации Джо Байдена. Трамп также добавил, что предыдущая администрация США «принесла на Ближний Восток столько мира, только чтобы увидеть, как Байден сводит его на нет темпами, каких никто и не мог представить».