Трамп: от коронавируса в США умрёт меньше 100 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/a398aedc-7b62-11ea-bc7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о распространении коронавируса. По его словам, в стране умрёт меньше 100 тысяч заражённых.

Он отметил, что раньше шла речь о 100–225 тысячах жертв COVID-19, передаёт ТАСС.

Мы посмотрим, что будет в итоге, но сейчас кажется, что будет гораздо меньше 100 тысяч, — подчеркнул он.

Политик отметил, что изначально планировалось увеличить число временных больниц, однако сейчас строительство приостановлено, так как новые места могут не понадобиться.

Как писал NEWS.ru, чёткий прогноз о том, сколько продлится пандемия коронавируса, дать невозможно. Никто в мире не может назвать сроков её окончания. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, учёные пока не могут предсказать дальнейшее поведение вируса, поскольку наблюдают за ним всего три месяца.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,65 млн человек, погибли свыше 100,3 тысячи, выздоровели 368,6 тысячи.

В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.