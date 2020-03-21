Президент США Дональд Трамп осудил власти Китая за то, что они вовремя не предупредили Соединённые Штаты о последствиях распространения коронавируса нового типа. Американский лидер считает, что в КНР должны были это сделать на два-три месяца раньше.
Я очень уважаю эту страну, её лидера, он мой друг. Я бы хотел, чтобы они сообщили нам об этом раньше. Мы ничего не знали, пока он не начал распространяться <...> Было бы замечательно, если бы у нас было хотя бы ещё два-три месяца. <...> У нас не было этого времени. Китай — очень скрытная страна, к сожалению, — привели слова Дональда Трампа в ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп сравнил пандемию коронавируса с эпидемией испанского гриппа, которая случилась около 100 лет назад. Отмечается, что во время эпидемии испанского гриппа было около 500 млн инфицированных.