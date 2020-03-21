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Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением. Он сравнил пандемию коронавируса с эпидемией испанского гриппа, которая случилась около 100 лет назад.

Не важно, кто вы и откуда вы, ни у кого не было и мысли, что такое может произойти. Все читали о 1917 годе, об определённых проблемах. Все считали, что в...