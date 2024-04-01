Трамп осудил Израиль за продолжающуюся войну в Газе Трамп призвал Израиль заканчивать военные действия в секторе Газа

Военные действия на территории сектора Газа необходимо заканчивать, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью изданию Israel Hayom. Политик раскритиковал Израиль за нежелание прекращать конфликт. Трамп также призвал власти страны быть осторожными, поскольку они рискуют потерять «большую часть мира».

Вы должны сделать это. Израилю следует быть очень осторожным, потому что вы теряете большую часть мира, вы теряете много поддержки, — заявил бывший американский лидер.

Трамп выразил уверенность, что Израиль сможет «довести свою работу до конца». Он поддержал оборонительные действия ЦАХАЛ против палестинской радикальной группировки ХАМАС. Политик призвал Иерусалим стремиться к нормальной жизни для Израиля и всех остальных.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел пресс-конференцию, на которой заявил, что армия страны определилась с оперативным планом по наступлению на юге сектора Газа. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ проведет наземную операцию в Рафахе.

До этого пресс-пул Белого дома сообщил, что протестующие прервали выступление Байдена в Нью-Йорке в рамках избирательной кампании к выборам президента США. Один из активистов начал свистеть и кричать о возможной ядерной войне, пока другие выкрикивали: «У вас на руках кровь».