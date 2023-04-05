Трамп останется под охраной даже в тюрьме Трампа в соответствии с актом 1965 года будут охранять даже в заключении

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Дональд Трамп

Секретная служба США будет охранять бывшего американского лидера Дональда Трампа, даже если тот окажется в тюрьме. Как передает РИА Новости, эта служба обязана следить за безопасностью бывших президентов страны в соответствии с актом, который конгресс принял в 1965 году.

Защищать бывшего президента и его супругу пожизненно, если только они не откажутся от такой защиты, — говорится в документе.

С 1965 года в соответствии с законом США Секретная служба страны обязана охранять бывших глав государства без оговорок. Поэтому данная привилегия сохранится за Трампом даже в случае заключения.

Пять лет назад Трамп находился под угрозой импичмента. Еще тогда местные СМИ рассказывали, что бывшего президента станут охранять, куда бы он ни отправился. Однако до импичмента не дошло. Трамп отработал полный срок, своих привилегий он не теряет.

Ранее стало известно, что Дональду Трампу по совокупности предъявленных обвинений может грозить максимальное наказание в 136 лет тюремного заключения. Об этом свидетельствуют подсчеты телеканала Fox News. При этом предполагается, что фактический приговор окажется намного мягче.

Журналисты отметили, что инкриминируемая Трампу фальсификация деловых документов считается в законодательстве Нью-Йорка проступком, однако она поднимается до ранга преступления с максимальным сроком наказания в четыре года в случае попытки скрыть другое преступление.