Трамп остался недоволен темпами вакцинации от COVID-19 в ряде штатов

https://static.news.ru/photo/441a0778-4c9d-11eb-9d1d-fa163e074e61_660.jpgДональд и Мелания ТрампФото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в ряде американских штатов вакцинация от коронавируса идёт слишком медленно.
Некоторые штаты очень медленно прививают получателей, несмотря на успешное и очень широкомасштабное распределение вакцин федеральным правительством, — отметил хозяин Белого дома в Twitter.
Американцев с 14 декабря массово прививают вакциной компаний Pfizer и BioNTech. В США также одобрен препарат компании Moderna.
Ранее NEWS.ru сообщал, что фармацевтические компании Pfizer и BioNTech намерены предложить вакцину от коронавируса добровольцам, получившим плацебо, раньше назначенных сроков. В компаниях считают, что это произойдёт после 1 марта. Эффективность вакцины подтверждена на уровне 95%.