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Трамп остался недоволен темпами вакцинации от COVID-19 в ряде штатов

04:49, 02 января 2021
Дональд и Мелания Трамп Дональд и Мелания Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в ряде американских штатов вакцинация от коронавируса идёт слишком медленно.

Некоторые штаты очень медленно прививают получателей, несмотря на успешное и очень широкомасштабное распределение вакцин федеральным правительством, — отметил хозяин Белого дома в Twitter.

Американцев с 14 декабря массово прививают вакциной компаний Pfizer и BioNTech. В США также одобрен препарат компании Moderna.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фармацевтические компании Pfizer и BioNTech намерены предложить вакцину от коронавируса добровольцам, получившим плацебо, раньше назначенных сроков. В компаниях считают, что это произойдёт после 1 марта. Эффективность вакцины подтверждена на уровне 95%.

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