Трамп остался недоволен темпами вакцинации от COVID-19 в ряде штатов

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Президент США Дональд Трамп подверг критике сенат за решение по оборонному бюджету на 2021 финансовый год, в котором содержатся и санкции против «Северного потока — 2».

Вето главы государства на документ преодолели в США голоса более двух третей членов верхней палаты. Наш республиканский сенат только что упустил возможность избавиться от статьи 230, которая даёт неограниченную власть...