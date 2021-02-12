Трамп остался доволен работой своих адвокатов по делу об импичменте

https://static.news.ru/photo/6338729e-6e0c-11eb-988e-96000091f725_660.jpg Фото: CNP/AdMedia

Бывший президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение работой своих адвокатов в пятницу в ходе слушаний в сенате по делу об импичменте. Он контролировал их по громкой связи и руководил собственной защитой.

Как сообщает Axios со ссылкой на осведомлённые источники, Трамп был «в восторге» от выступления адвокатов, особенно от Майкла ван дер Вина и Дэвида Шона. Защитники потратили 2 часа 32 минуты из 16 часов, которые, согласно регламенту, отводятся им на изложение своей аргументации.

Источник отмечает, что вряд ли одна из сторон будет допрашивать свидетелей. Если так и будет, то следующей стадией процесса будет выдвижение заключительных аргументов. Адвокаты Трампа упирают на то, что сенат не имеет права объявлять импичмент ушедшему президенту, а также на то, что действия экс-президента, в которых его обвиняют, защищается Первой поправкой к Конституции США о свободе слова.

Трамп, проигравший на президентских выборах демократу Джо Байдену, стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающих Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.

В связи с этим инцидентом политический истеблишмент США обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию — при этом инициативу импичмента поддержали 10 однопартийцев президента. Несмотря на то что процедура не могла быть проведена ранее истечения полномочий Трампа и вступления в должность Байдена, импичмент экс-главе Белого дома всё ещё может быть объявлен. В этом случае он лишится права в дальнейшем занимать какие-либо государственные посты, что поставит крест на его планах побороться за президентское кресло в 2024 году.

Как писал NEWS.ru, прокурор округа Фултон в штате Джорджия, где начато расследование «попыток» бывшего американского лидера Дональда Трампа оказать влияние на итоги выборов главы США, намерен изучить беседу сенатора Линдси Грэма с секретарём региона Брэдом Раффенспергером, а также проанализирует заявления адвоката Трампа Руди Джулиани о мошенничестве в Джорджии в ходе голосования.