Трамп оспорил решение суда о недопуске к праймериз в штате Мэн

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн Шенны Беллоуз, которым его не допустили к предварительным выборам республиканцев в регионе, сообщает РИА Новости. Согласно документам суда, политик требует отменить решение госсекретаря штата, допустить его к праймериз и отказаться от дальнейших попыток помешать ему участвовать в выборах.

Адвокаты Трампа подали обжалование в высший суд штата. Они подозревают Беллоуз в предвзятости, превышении полномочий, нарушении юридических норм, а также называют незаконным ее намерение исключить имя экс-президента из бюллетеня на предстоящих праймериз.

До этого еще 16 американских штатов, в том числе Колорадо, подали иски с требованием не допустить Трампа к участию в выборах главы государства, как это было сделано в штате Колорадо. Противники экс-лидера США ссылаются на 14-ю поправку к Конституции США, запрещающую участвовать в выборах при организации мятежей.

Вердикт суда, который Трамп обжаловал, спровоцировал в социальных сетях всплеск агрессии. Множество обращений поступило судьям, которые отказали Трампу в праймериз из-за его причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Некоторые сторонники республиканца угрожают судьям.

При этом госсекретарь Колорадо Джена Гризвольд заявила, что у Трампа есть шанс восстановить свое имя в бюллетенях республиканских праймериз. По ее словам, это случится, если дисквалификация политика не будет утверждена федеральным верховным судом.