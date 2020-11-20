Трамп опять заявил о победе на выборах

https://static.news.ru/photo/8a79a7e8-2b76-11eb-92fb-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что выиграл президентские выборы, завершившиеся 3 ноября. На этот раз его заявление прозвучало во время пресс-конференции в Белом доме, посвящённой инициативе по снижению цен на лекарства.

Я выиграл, между прочим. Но ничего, мы всё выясним. Почти 74 миллиона голосов, — приводит слова Трампа РИА Новости.

После выступления действующий глава государства не стал отвечать на вопросы журналистов. Трамп покинул комнату, не пояснив, что именно выяснится, и умолчав, что его соперник от демократов Джо Байден набрал почти 80 млн голосов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джо Байден, объявивший себя избранным президентом США, не стал отрицать возможность подачи иска к администрации Дональда Трампа, которая не признаёт его новым главой государства. Разрешение на официальную передачу власти в стране на следующей неделе должно дать Управление общих служб (GSA).