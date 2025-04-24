Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на украинского лидера Владимира Зеленского за срыв «мирного плана», «практически уже согласованного с Москвой». Теперь и в Киеве, и в европейских столицах опасаются, что американцы остановят военную помощь Украине и тем самым обрекут ее на поражение. Что стоит за скандальностью Зеленского и как долго он сможет протянуть — в материале NEWS.ru.
Что заявил Трамп о Зеленском
Дональд Трамп обвинил президента Украины в недоговороспособности. Это произошло после фактического срыва из-за критического интервью Зеленского The Wall Street Journal переговоров по мирному плану США 23 апреля в Лондоне.
«Зеленский хвастается на первой странице WSJ: „Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить“. Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией», — написал Трамп.
Отреагировал он и на заявления Зеленского относительно статуса Крыма: «Если политику так нужен российский полуостров, то почему Киев не сражался за него 11 лет назад?»
По словам Трампа, именно провокационные заявления, подобные заявлениям Зеленского, затрудняют процесс урегулирования конфликта.
«Для Украины ситуация сложилась ужасная: он (Зеленский. — NEWS.ru) может получить мир — или он может сражаться ещё три года и потерять всю страну», — написал американский лидер.
На брифинге для журналистов Трамп признался, что с украинским лидером «куда сложнее вести дела, чем он предполагал изначально».
В Москве также отреагировали на негодование Трампа. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «долгожданной» критику Трампа в адрес Зеленского.
«Мы ждали! Надеюсь, что различные европейские фрики, такие как [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер и [президент Франции Эммануэль] Макрон, это услышат. И затем киевская тифозная вошь, находящаяся в наркотическом забвении, придет в чувство», — заявил он в соцсети Х.
Чем Зеленский разозлил Трампа
Намеченные на 23 апреля переговоры в Лондоне, по замыслу американцев, должны были «закрепить результаты парижских консультаций и обеспечить общую поддержку плана Трампа со стороны украинских и европейских представителей», рассказал NEWS.ru политолог Михаил Чернов.
По данным СМИ, мирные предложения США включали в себя замораживание боевых действий по линии соприкосновения, признание Крыма российским со стороны США и частичное снятие санкций против Москвы.
Однако после скандального интервью Зеленского переговоры в Лондоне 23 апреля оказались практически сорваны. От участия во встрече отказались и госсекретарь США Марко Рубио, и спецпосланник Стивен Уиткофф, и лидеры дипломатических ведомств Великобритании и Франции. Так что вместо встречи на уровне министров состоялись кулуарные обсуждения, итогом которых стад фактический отказ Украины от требований США.
Первые американо-европейские консультации по мирному плану Трампа прошли в Париже еще 17 марта. В них приняли участие Рубио, Уиткофф, спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог и президент Франции Эммануэль Макрон. Киев представляли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. «Сегодня мы провели позитивную и конструктивную дискуссию о том, как достичь как прекращения огня, так и всеобъемлющего, прочного мира», — сообщил по итогам встречи Макрон в социальной сети X.
С чем связана неуступчивость Зеленского
Неуступчивость Зеленского объясняется тем, что если он согласится, то лишится не только должности, но, скорее всего, и жизни, рассказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
«Во всяком случае, риски для него будут очень большие именно в силу того, что внутренняя оппозиция поднимет голову и переведет недовольство его деятельностью внутри страны из количественных параметров в качественные», — сказал эксперт.
По его словам, сейчас «Европа поднимает голову против Трампа» и для нее этот случай — возможность использовать украинский сюжет как «инструмент давления на Трампа». «Это приятная возможность для Европы. Дело в том, что, если Трампу действительно удастся выйти из этого конфликта, Брюссель хотел бы все неудачи на Украине свалить на Трампа, на его „предательство“. Поэтому американский президент недоволен. Он ввязался в эти переговоры, понадеялся на Зеленского», — сказал Ткаченко.
За срывом переговоров стоит Великобритания, уверен политолог Марат Баширов. «Переговоры проводятся в Лондоне, а сам Зеленский давно является агентом Mi6. Все его деньги, вся недвижимость, его жена: все в английской столице. Соответственно, когда было заключено 100-летнее соглашение, там зафиксировано, что, по сути, Украина становится провинцией Британии», — объяснил Баширов NEWS.ru.
Как Трамп накажет Зеленского
По данным The Wall Street Journal, в Киеве опасаются, что из-за срыва переговоров в Лондоне Трамп может опять остановить военную помощь — поставки вооружений и предоставление разведданных, как это случилось в начале марта после ссоры в Овальном кабинете Белого дома.
«Следующий важный временной рубеж — сентябрь 2025 года, когда в рамках утверждения бюджета будут обсуждать военную помощь Украине. Если Трамп сохранит нынешнюю позицию о том, что никакой новой военной помощи, то конфликт быстренько начнёт сворачиваться», — пояснил Ткаченко.
Но, по его словам, европейцы готовятся противодействовать этому. К тому же в самих Соединенных Штатах тоже есть огромное количество лоббистов и компаний, которые наживаются на этом конфликте.
По мнению Баширова, Трамп не сможет пойти против интересов американского ВПК, но тут у него есть пространство для маневра. «Трамп может выделять деньги, но физически оружие до Украины не доедет. За логистику отвечает НАТО. Чтобы что-то попало киевскому режиму, оружие должно прилететь в Европу, в польский Жешув, доехать до Украины на поездах и фурах. И, нажав кнопку „выделить оружие Украине“, он может не нажать кнопку „доехать“», — заключил Баширов.
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