Трамп опять кидает Зеленского: Киев останется без разведданных и оружия

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на украинского лидера Владимира Зеленского за срыв «мирного плана», «практически уже согласованного с Москвой». Теперь и в Киеве, и в европейских столицах опасаются, что американцы остановят военную помощь Украине и тем самым обрекут ее на поражение. Что стоит за скандальностью Зеленского и как долго он сможет протянуть — в материале NEWS.ru.

Что заявил Трамп о Зеленском

Дональд Трамп обвинил президента Украины в недоговороспособности. Это произошло после фактического срыва из-за критического интервью Зеленского The Wall Street Journal переговоров по мирному плану США 23 апреля в Лондоне.

«Зеленский хвастается на первой странице WSJ: „Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить“. Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией», — написал Трамп.

Отреагировал он и на заявления Зеленского относительно статуса Крыма: «Если политику так нужен российский полуостров, то почему Киев не сражался за него 11 лет назад?»

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По словам Трампа, именно провокационные заявления, подобные заявлениям Зеленского, затрудняют процесс урегулирования конфликта.

«Для Украины ситуация сложилась ужасная: он (Зеленский. — NEWS.ru) может получить мир — или он может сражаться ещё три года и потерять всю страну», — написал американский лидер.

На брифинге для журналистов Трамп признался, что с украинским лидером «куда сложнее вести дела, чем он предполагал изначально».

В Москве также отреагировали на негодование Трампа. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «долгожданной» критику Трампа в адрес Зеленского.

«Мы ждали! Надеюсь, что различные европейские фрики, такие как [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер и [президент Франции Эммануэль] Макрон, это услышат. И затем киевская тифозная вошь, находящаяся в наркотическом забвении, придет в чувство», — заявил он в соцсети Х.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Дональд Трамп

Чем Зеленский разозлил Трампа

Намеченные на 23 апреля переговоры в Лондоне, по замыслу американцев, должны были «закрепить результаты парижских консультаций и обеспечить общую поддержку плана Трампа со стороны украинских и европейских представителей», рассказал NEWS.ru политолог Михаил Чернов.

По данным СМИ, мирные предложения США включали в себя замораживание боевых действий по линии соприкосновения, признание Крыма российским со стороны США и частичное снятие санкций против Москвы.

Однако после скандального интервью Зеленского переговоры в Лондоне 23 апреля оказались практически сорваны. От участия во встрече отказались и госсекретарь США Марко Рубио, и спецпосланник Стивен Уиткофф, и лидеры дипломатических ведомств Великобритании и Франции. Так что вместо встречи на уровне министров состоялись кулуарные обсуждения, итогом которых стад фактический отказ Украины от требований США.

Первые американо-европейские консультации по мирному плану Трампа прошли в Париже еще 17 марта. В них приняли участие Рубио, Уиткофф, спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог и президент Франции Эммануэль Макрон. Киев представляли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. «Сегодня мы провели позитивную и конструктивную дискуссию о том, как достичь как прекращения огня, так и всеобъемлющего, прочного мира», — сообщил по итогам встречи Макрон в социальной сети X.

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Владимир Зеленский и Дональд Трамп

С чем связана неуступчивость Зеленского

Неуступчивость Зеленского объясняется тем, что если он согласится, то лишится не только должности, но, скорее всего, и жизни, рассказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

«Во всяком случае, риски для него будут очень большие именно в силу того, что внутренняя оппозиция поднимет голову и переведет недовольство его деятельностью внутри страны из количественных параметров в качественные», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас «Европа поднимает голову против Трампа» и для нее этот случай — возможность использовать украинский сюжет как «инструмент давления на Трампа». «Это приятная возможность для Европы. Дело в том, что, если Трампу действительно удастся выйти из этого конфликта, Брюссель хотел бы все неудачи на Украине свалить на Трампа, на его „предательство“. Поэтому американский президент недоволен. Он ввязался в эти переговоры, понадеялся на Зеленского», — сказал Ткаченко.

За срывом переговоров стоит Великобритания, уверен политолог Марат Баширов. «Переговоры проводятся в Лондоне, а сам Зеленский давно является агентом Mi6. Все его деньги, вся недвижимость, его жена: все в английской столице. Соответственно, когда было заключено 100-летнее соглашение, там зафиксировано, что, по сути, Украина становится провинцией Британии», — объяснил Баширов NEWS.ru.

Фото: Airman 1st Class Cydney Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как Трамп накажет Зеленского

По данным The Wall Street Journal, в Киеве опасаются, что из-за срыва переговоров в Лондоне Трамп может опять остановить военную помощь — поставки вооружений и предоставление разведданных, как это случилось в начале марта после ссоры в Овальном кабинете Белого дома.

«Следующий важный временной рубеж — сентябрь 2025 года, когда в рамках утверждения бюджета будут обсуждать военную помощь Украине. Если Трамп сохранит нынешнюю позицию о том, что никакой новой военной помощи, то конфликт быстренько начнёт сворачиваться», — пояснил Ткаченко.

Но, по его словам, европейцы готовятся противодействовать этому. К тому же в самих Соединенных Штатах тоже есть огромное количество лоббистов и компаний, которые наживаются на этом конфликте.

По мнению Баширова, Трамп не сможет пойти против интересов американского ВПК, но тут у него есть пространство для маневра. «Трамп может выделять деньги, но физически оружие до Украины не доедет. За логистику отвечает НАТО. Чтобы что-то попало киевскому режиму, оружие должно прилететь в Европу, в польский Жешув, доехать до Украины на поездах и фурах. И, нажав кнопку „выделить оружие Украине“, он может не нажать кнопку „доехать“», — заключил Баширов.

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