Трамп призвал американцев голосовать под хит группы Village People

https://static.news.ru/photo/1360d1c6-1dc6-11eb-a4f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Global Look Press

Глава США Дональд Трамп выложил в социальных сетях клип — подборку ярких моментов с выступлений перед избирателями под знаменитый хит группы Village People — Y.M.C.A. На кадрах политик приветствует сторонников и постоянно танцует.

Кроме того, видео призывает американцев голосовать — 3 ноября в стране проходят выборы нового руководителя Штатов.

Голосуй! Голосуй! Голосуй! — написал политик.

Республиканец Трамп обходит своего оппонента — демократа Джо Байдена — по результатам последних опросов в нескольких штатах, где ожидается основная борьба на выборах 3 ноября 2020 года. Нынешний лидер впервые с августа 2020 года вырвался вперёд в Северной Каролине, где будут распределены голоса 15 членов коллегии выборщиков. Там о поддержке главы государства заявили 47,8% избирателей, в то время как поддерживают его оппонента — 47,2%.

Лидирует Трамп и в Огайо (18 голосов выборщиков), опираясь на поддержку 47,4% избирателей, у Байдена 47,2%. Также минимальный перевес отмечен в Джорджии (16 голосов), где у Трампа 47,8% против 47,6% у соперника. Более солидное преимущество действующего президента отмечено в Айове (6 голосов). Там за него намерены проголосовать 47,2% избирателей против 45,8% у Байдена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шансы действующего президента США Дональда Трампа победить на выборах главы государства почти вдвое выше, чем четыре года назад. Об этом заявили в одной из американских букмекерских контор. Фаворитом гонки букмекеры считают Джо Байдена, его шансы на победу оцениваются в 66%. При этом Трампу дают 35%.