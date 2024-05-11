Трамп опроверг слухи об одной кандидатуре на пост вице-президента Трамп опроверг слухи, что его штаб рассматривает Хейли на пост вице-президента

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Дональд Трамп в представлении ИИ

Экс-президент США Дональд Трамп опроверг слухи, что его предвыборный штаб рассматривает экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли в качестве кандидата на пост вице-президента, передает РИА Новости со ссылкой на запись политика в Truth Social. Ранее женщина составляла конкуренцию Трампу в праймериз Республиканской партии.

Никки Хейли не рассматривается на должность вице-президента, — написал Трамп.

Трамп после победы на внутрипартийных выборах республиканцев (праймериз), ранее заявил, что это невероятный миг в истории страны. По словам политика, его команда собирается сделать нечто, что уже давно никто не мог сделать. Уточняется, что праймериз 5 марта провели в 19 штатах, в 11 из них Трамп одержал уверенную победу над главным конкурентом — бывшим постоянным представителем США при ООН Никки Хейли.

Ранее политолог Андрей Перла заявил, что шансы экс-президента США вновь стать главой Белого дома не настолько высоки, несмотря на победу на праймериз. В случае если на самих выборах он будет одним из кандидатов, ему может не хватить голосов. Перла пояснил, что те республиканцы, которые поддерживали бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, могут «качнуться» к действующему президенту Джо Байдену.