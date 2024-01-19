Трамп охарактеризовал свои отношения с Путиным Трамп: я хорошо ладил с Путиным

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Владимир Путин и Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным в интервью Fox News. Также политик назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «умным и блестящим» человеком, а с председателем КНР Си Цзиньпином у Трампа, по его словам, сложились «прекрасные отношения».

Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин <...> У меня были переговоры с председателем Си, у нас прекрасные отношения, — сказал Трамп.

До этого Трамп упомянул президента России Владимира Путина в речи, посвященной его победе в кокусе в штате Айова. Тогда республиканец отметил, что он мог бы предотвратить конфликт на Украине, так как находится в очень хороших отношениях с российским лидером. Для США «это хорошо, а не плохо», подчеркнул кандидат в президенты.

Позднее Трамп заявил, что мир никогда не был так близок к третьей мировой войне, как сейчас. По его словам, США стали неэффективным государством при администрации его преемника Джо Байдена, который преуспел лишь в фальсификации результатов выборов и преследовании своих политических оппонентов. Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин — очень умные и коварные люди, отметил Трамп, в то время как действующий глава США Джо Байден не может связать и двух слов.