Трамп одной фразой описал свои планы на Украину Трамп заявил, что имеет конкретный план по прекращению боев на Украине

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Миллиардер и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что у него имеется четкий план по урегулированию украинского кризиса. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что готов положить конец конфликту, однако предпочел не раскрывать деталей своей стратегии.

У меня есть конкретный план, как с этим покончить. Я не могу сказать вам деталей , но я положу этому конец, — сказал экс-глава Белого дома.

Ранее Трамп, выступая в рамках Либертарианского национального съезда в Вашингтоне, в очередной раз обещал добиться урегулирования конфликта на Украине, если сможет вернуть себе Белый дом. По его словам, Соединенные Штаты потратили слишком много денег, помогая Киеву. Трамп также заявил о готовности остановить «поход» президента США Джо Байдена к третьей мировой войне.

Украинский лидер Владимир Зеленский в ответ заявил, что Трамп будет лузером, если поддержит идею завершения конфликта на Украине за счет достижения компромисса с Москвой. В то же время он признал, что новая администрация США вполне может оказать давление на Киев прекращением поставок вооружения.