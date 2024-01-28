Трамп оценил вероятность терактов в США из-за наплыва мигрантов Трамп: существует 100%-я вероятность терактов в США из-за наплыва мигрантов

Фото: Rafael Hernandez/dpa/Global Look Press

Граница между США и Мексикой

В США могут произойти теракты из-за наплыва большого числа нелегальных мигрантов, написал бывший американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он оценил вероятность террористических атак в стране как 100%-ю.

Сегодня нас ждет катастрофа. <...> Террористы приходят беспрепятственно со всего мира. Сейчас существует 100% вероятность того, что в США произойдут теракты. Необходимо закрыть границу, — написал Трамп.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация на южной границе США находится «в худшем состоянии» за всю историю страны. Трамп добавил, что, по его мнению, плохая пограничная сделка хуже, чем полное ее отсутствие.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что президент США Джо Байден должен издать указ для урегулирования созданного им самим кризиса на американо-мексиканской границе. Он подчеркнул, что Байден выступил с ложным утверждением о том, что для принятия соответствующего законопроекта требуется одобрение конгресса.

Накануне Байден заявил, что готов принять жесткие меры по пресечению нелегальной миграции, но только в том случае, если их одобрит конгресс. Президент заверил, что после этого он получит новые чрезвычайные полномочия, которые позволят ему закрыть границу в случае перегрузки.