Трамп оценил телефонный разговор Байдена с Зеленским

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся 27 января телефонный разговор своего преемника Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, даже если половина из того, что рассказывают об этом разговоре, окажется правдой, то его нельзя назвать удачным, пишет РИА Новости.

Если даже половина из того, что говорят (правда), это не был удачный звонок, — сказал Трамп на митинге в штате Техас.

Он также отметил, что Зеленский говорил Байдену просто успокоиться, потому что на Украине «всё в порядке».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что долго разговаривал с президентом США Джо Байденом по телефону. Обсуждались вопросы военной и финансовой поддержки Украины. Президент отметил. что он поблагодарил Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь Украине.

Между тем по данным источника CNN в украинском правительстве, беседа лидеров двух государств «прошла нехорошо». Стороны не сошлись в оценках угрозы российского вторжения. К тому же Байден заявил Зеленскому, что США не собираются поставлять на Украину высокотехнологичное оружие и тем более перебрасывать туда свои войска.

Также президент США уведомил украинского лидера, что в отношении России превентивные санкции вводиться не будут. А по вопросу вступления Украины в НАТО не намечается никакого прогресса.