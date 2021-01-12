Трамп оценил своё отстранение по 25-й поправке конституции

https://static.news.ru/photo/ac6fac64-5518-11eb-a352-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Consolidated News Photos/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность своего отстранения по 25-й поправке Конституции США. Она предусматривает неспособность президента выполнять свои обязанности.

По словам нынешнего главы государства, он не обеспокоен такой возможностью. И отстранение по этой поправке считает для себя «нулевым риском», заявил Трамп, выступая в Техасе. Также президент назвал «самой большой и злобной фальшивкой» готовящийся против него импичмент, сообщает РИА Новости.

На данный момент демократы в палате представителей добиваются, чтобы вице-президент Майк Пенс мобилизовал большинство кабинета на отстранение Трампа в связи с указанной выше поправкой. А если этого не произойдёт, Трампу грозят импичментом.

Сам американский лидер 6 января призвал своих сторонников идти к Капитолию, чтобы помочь оспорить итоги выборов. Толпа его сторонников осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где в качестве президента утверждали Джо Байдена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын бруклинского судьи Шломо Мостофски Аарон был задержан в Нью-Йорке. ФБР считает, что он участвовал в штурме Капитолия.