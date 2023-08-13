Трамп оценил свои шансы победить Байдена на выборах Трамп заявил, что его шансы победить Байдена на выборах близки к 100%

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Миллиардер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что вернет себе президентский пост по итогам предстоящих выборов. По его словам, которые приводит Times, у действующего главы государства Джо Байдена практически нет шансов. Свои шансы Трамп оценивает почти в 100%.

Близки к 100%, — сказал миллиардер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Трамп также подчеркнул, что не видит для себя серьезных конкурентов среди членов Республиканской партии, включая губернатора штата Флорида Рона Десантиса.

Ранее Трамп утверждал, что лишь он может предотвратить начало третьей мировой войны. Более того, экс-президент США заявил о готовности урегулировать украинский кризис до своего возможного переизбрания. По его мнению, найти пути решения, которые устроят и Москву, и Киев, можно за 24 часа.

До этого Трамп заявлял, что Соединенным Штатам необходимо поладить с Россией, поскольку ее запасы ядерного оружия превышают американские. Он также подверг критике действующую американскую администрацию, которая, по его словам, выделяет на поддержку украинцев в разы больше Европы — $200 млрд против $25 млрд. Такой подход миллиардер назвал недальновидным.