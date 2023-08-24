Трамп оценил шансы Байдена дожить до выборов Трамп: Байден не доживет до выборов президента 2024 года

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент США Джо Байден не доживет до новых выборов главы государства, такое мнение высказал в интервью Такеру Карлсону бывший глава американского государства Дональд Трамп. По словам республиканца, его оппонент слаб по всем параметрам. Интервью опубликовано в социальной сети Twitter (X).

Я не думаю, что он достигнет ворот. <...> Думаю, он слабее разумом, чем физически. А физически он не совсем триатлонист, да вообще никакой не спортсмен. <...> Когда он ходит, он не может поднять ноги от земли. На пляже он не может поднять шезлонг, — сказал Трамп.

Джо Байден стал старейшим президентом в истории США, ему исполнилось 80 лет. Дональду Трампу 77 лет.

Ранее сообщалось, что Байден заснул на встрече с выжившими при пожарах жителями острова Мауи на Гавайях. На опубликованном в Сети видео видно, что глава Белого дома вздремнул во время речи одного из выступавших. Затем Байден проснулся и стал смотреть на сцену.

Также стало известно, что американский телеканал CBS News по ошибке назвал Джо Байдена бывшим президентом США. Соответствующая запись появилась на странице канала в Twitter (X). Некоторые комментаторы посчитали публикацию пророческой.