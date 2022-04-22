Трамп оценил рукопожатия Байдена с пустотой

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его приемник в Белом доме Джо Байден приведёт страну в ад. Он не понимает, что происходит вокруг, а страну в это время разрушают, отметил Трамп на митинге сторонников в штате Огайо, сообщает РИА Новости.

Страну разрушают, страна следует в ад. Никогда не было ничего подобного, — подчеркнул экс-президент.

Он считает, что такая ситуация сложилась из-за действующего президента. Трамп припомнил последние случаи, после которых над Байденом потешались.

У нас, к сожалению, президент, который абсолютно не понимает, что происходит. Он пожимает руки воздуху, ходит вокруг растерянно. Я скажу, в этом нет ничего хорошего: следовать приказам пасхального кролика, — намекнул на конфузы приемника бывший хозяин Белого дама.

Трамп также рассказал участникам митинга про то, как хорошо жили американцы, когда страной руководил он.

Ранее стало известно, что 23 апреля Джо Байден протянул руку для приветственного рукопожатия в пустоту после публичного выступления в Сиэтле. Он приветственно помахал залу, отдал честь, поднял вверх большой палец, а после развернулся с протянутой рукой для приветствия неизвестно кому. Позади президента никого не было.