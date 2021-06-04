Трамп оценил идею стать спикером нижней палаты Конгресса США

https://static.news.ru/photo/34a7642e-c5c0-11eb-ba02-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп счёл интересной идею побороться в 2022 году за кресло спикера палаты представителей Конгресса США. Об этом он сообщил в радиоэфире, который процитировал журнал Newsweek.

Трамп принял участие в радиопередаче, в которой ведущий напомнил ему о предложении вступить в борьбу за кресло в нижней палате конгресса.

Вы могли бы стать спикером палаты представителей, возглавить процедуру импичмента Байдена и начать уголовное расследование в его отношении, — обратился к Трампу ведущий Уэйн-Эллин Рут.

Экс-президент на это ответил: «Это очень, очень интересно», подчеркнув, что некоторые сторонники хотели бы видеть его в сенате конгресса, но эта «идея может оказаться лучше».

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил, что в Соединённых Штатах Америки может произойти военный переворот по образцу Мьянмы. В африканской стране в ходе переворота власть перешла в руки главнокомандующего ВС генерала Хлайна. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны.