Трамп обжалует решение штата Мэн о недопуске к праймериз

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп обжалует решение госсекретаря штата Мэн Шенны Беллоуз о его недопуске до праймериз штата, сообщила пресс-служба избирательной кампании Трампа. Происходящее является прямым вмешательством в президентские выборы и попирает права американских граждан, отметили представители политика.

Мы обжалуем это решение. Госсекретарь штата Мэн <...> решила вмешаться в президентские выборы от имени <...> Джо Байдена. Мы в режиме реального времени являемся свидетелями попытки кражи результатов выборов и лишения американцев избирательных прав, — подчеркнули представители штаба.

Ранее стало известно, что Трампа не допустят до праймериз в штате Мэн. По словам госсекретаря штата Шенны Беллоуз, такое решение было принято в связи с его предположительным участием в восстании, каковым она назвала штурм Капитолия 6 января 2021 года. Это была атака не только на Капитолий и правительственных чиновников, но и на верховенство закона, отметила Беллоуз.

До этого верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в местных праймериз, которые определяют кандидата от республиканцев на выборах 2024 года. Суд подтвердил решение первой инстанции на основании 14-й поправки к конституции страны. Она ограничивает в праве быть избранными тех, кто, «занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США».