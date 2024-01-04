Трамп обжаловал недопуск до праймериз в штате Колорадо

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде страны недопуск до праймериз в штате Колорадо, следует из ходатайства его представителей. Адвокаты настаивают, что спорные вопросы о допуске к президентской гонке должны решать законодатели, а не суды, иначе это «неконституционный акт вмешательства в выборы», сообщает РИА Новости.

Ходатайство о выдаче судебного приказа должно быть удовлетворено, решение верховного суда Колорадо отменено в упрощенном порядке, — говорится в обращении к высшей судебной инстанции.

Защита в 34-страничном документе предполагает, что исключение Трампа из числа участников первичных выборов республиканского кандидата было ошибкой. К тому же штаб отвергает утверждение о том, что Трамп участвовал в мятеже и поэтому не может баллотироваться в соответствии с третьим разделом 14-й поправки к Конституции США.

Накануне Трамп также подал апелляцию на решение госсекретаря штата Мэн Шенны Беллоуз, из-за которого его не допустили к предварительным выборам республиканцев в регионе. Согласно документам суда, политик требует отменить решение госсекретаря, допустить его к праймериз и отказаться от дальнейших попыток помешать ему участвовать в выборах. Адвокаты Трампа подали обжалование в высший суд штата на основании того, что Беллоуз предвзята, превышает полномочия и нарушает юридические нормы.

До этого 17 американских штатов, в том числе Колорадо, подали иски с требованием не допустить Трампа к участию в выборах главы государства, как это было сделано в штате Колорадо. Противники экс-лидера США ссылаются на 14-ю поправку к Конституции США, запрещающую участвовать в выборах при организации мятежей.