https://static.news.ru/photo/8be50fae-de2f-11e9-bb6a-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в США создаётся коалиция, целью которой станет защита религиозных людей на рабочих местах.

Кроме того, администрация страны выделила $25 млн на защиту свободы вероисповедания, передаёт ТАСС .

Глава государства призвал все страны мира уважать это право человека и прекратить преследование верующих.

Прекратить преследования против людей веры, освободить узников совести, отменить законы, ограничивающие свободу религии и веры, — подчеркнул он.

Как ранее сообщал News.ru, Русская православная церковь считает, что молодёжи важно демонстрировать яркие и вдохновляющие образы полноценных и счастливых многодетных семей в искусстве и рекламе.