Трамп объяснил, зачем на него хотят завести уголовное дело Трамп: меня хотят привлечь к ответственности, чтобы предотвратить мое участие в президентских выборах

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Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что его хотят привлечь к ответственности за штурм Капитолия, чтобы исключить его выдвижение на новых выборах, написал политик в соцсети Truth Social. Предыдущая попытка довести дело до суда провалилась, отметил он.

Люди понимают, что «Демократическое бюро расследований» работает, чтобы предотвратить мое участие в президентских выборах, потому что они знают — я их выиграю, — считает Трамп.

По мнению бывшего президента, дальнейшие попытки отстранить его от выборов только объединят вокруг него сторонников. Он также напомнил, что в день штурма вывел на улицы 20 тысяч полицейских и призвал своих сторонников расходиться.

Ранее специальный комитет палаты представителей Конгресса США обратился к Минюсту страны с рекомендацией предъявить уголовные обвинения бывшему президенту Дональду Трампу из-за штурма Капитолия 6 января 2021 года. Конгрессмены считают, что Трамп занимался «подстрекательством или содействием мятежу». Экс-главу государства также обвинили в препятствовании официальным процедурам, заговоре с целью обмана правительства и заговоре с целью дачи ложного заявления.

В свою очередь Дональд Трамп обвинил Министерство юстиции США в коррумпированности. Он также усомнился, что новому спецпрокурору Джеку Смиту позволят расследовать причины беспорядков у Капитолия в 2021 году. По мнению самого Трампа, это случилось из-за «коррумпированных выборов 2020 года», на которых победу одержал действующий глава государства Джо Байден.