Трамп объяснил, почему весь мир смеялся над США Трамп: весь мир смеялся над США после вывода войск из Афганистана

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вывод войск США из Афганистана

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что решение американского лидера Джо Байдена вывести войска из Афганистана заставило весь мир смеяться над Соединенными Штатами. Политик на митинге сторонников также подчеркнул, что США прошли «через ад», трансляцию вел RSBN.

Когда вы думаете о том, что произошло в Афганистане, наша страна прошла через ад. Над нами смеялись во всем мире, — сказал он.

Помимо этого, Дональд Трамп заявил, что во время президентского срока Джо Байдена «многое произошло». Сейчас же у страны нет лидера, которого «уважали бы». По словам политика, он смог бы урегулировать конфликты на Украине и в секторе Газа, если бы оставался президентом США. Подводя итог, Трамп заявил, что США «не выживут», если Джо Байден пойдет на второй срок.

Как можно уважать этого парня [Байдена]? Он не может связать два предложения, — заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что администрация Белого дома во главе с президентом США Джо Байденом может нанести стране большой ущерб в течение следующих девяти месяцев, оставшихся до выборов главы государства. По его словам, нынешний лидер страны некомпетентен.