Трамп объяснил, почему считает Хейли «поджигателем войны» Трамп назвал Хейли поджигателем войны и частью больного политического класса

Фото: Jeenah Moon/XinHua/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге в штате Нью-Гэмпшир назвал своего последнего конкурента в борьбе за право выдвижения от Республиканской партии Никки Хейли «поджигателем войны» и частью «больного политического класса». По его словам, именно от таких людей он стремится избавить Америку.

Мы изгоним тех, кто постоянно стремится к войнам. Никки — одна из таких: «Давайте все устроим и заработаем кучу денег для производителей ракет», — заявил Трамп во время выступления на митинге в штате Нью-Гэмпшир, где во вторник пройдут республиканские праймериз.

Он также выразил беспокойство относительно возможности третьей мировой войны, раскритиковал нарастающее напряжение на Ближнем Востоке и пообещал разрешить конфликт на Украине сразу после своей предполагаемой победы на президентских выборах.

Ранее Трамп упомянул президента России Владимира Путина в речи, посвященной его победе в кокусе в штате Айова. Тогда республиканец отметил, что он в случае переизбрания мог бы предотвратить конфликт на Украине всего за 24 часа, так как находится в очень хороших отношениях с российским лидером, что для США «хорошо, а не плохо».

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это посоветовал бывшему президенту США сначала «думать, а потом говорить». Киевский политик пояснил, что такой совет когда-то дал ему отец.