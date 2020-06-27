Трамп объяснил, почему Обама хотел исключить Россию из G8

https://static.news.ru/photo/84378050-b94b-11ea-b44a-fa163e074e61_660.jpg Барак Обама Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент США и бывший вице-президент Джо Байден в своё время настаивали на исключении России из G8 по той причине, что Москва фактически полностью переиграла их на внешнеполитической арене. Такое мнение высказал нынешний американский лидер Дональд Трамп.

Забавно видеть коррумпированного Джо Байдена, зачитывающего заявление по России, которое очевидным образом было написано его помощниками. Россия полностью обыграла его и Обаму, когда они были у власти, так сильно обыграла, что Обама захотел сделать так, чтобы их не было в G8, которая в тот момент так называлась. США были слабы во всем, но особенно в отношении России, — написал политик в Twitter, комментируя призывы своего соперника в предвыборной гонке Байдена не приглашать РФ присоединиться к G7.

...Nobodyâs been tougher on Russia than the Trump Administration. With Corrupt Joe Biden & Obama, Russia had a field day, taking over important parts of Ukraine - Whereâs Hunter? Probably just another phony Times hit job, just like their failed Russia Hoax. Who is their âsourceâ? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

Выборы президента состоятся в США 3 ноября. Трамп выдвигается на них кандидатом от республиканцев, так как его поддержало достаточное количество пользователей. Джо Байден, занимавший ранее должность вице-президента, тоже получил достаточное количество голосов от избирателей для возможности участвовать в выборах.

Однако профессор политологии Университета Стони-Брук в Нью-Йорке Хельмут Норпот, который уже предсказывал победу Трампа на выборах в 2016 году, убеждён, что Трамп будет переизбран на свой пост.

G7 расширилась за счёт вхождения России в 1998 году. Но после того, как в 2014 году Крым вошёл в состав РФ, страны G8 отказались приехать на саммит G8 в Сочи.

Как писал NEWS.ru, российский сенатор Алексей Пушков похвалил Трампа за слова о возвращении Москвы в «Большую семёрку» и возобновлении работы группы в формате G8. Пушков назвал предложение американского лидера здравой и единственно верной мыслью. При этом канцлер Германии Ангела Меркель исключила возможность присоединения России к G8 из-за присоединения Крыма к России, что является «вопиющим нарушением международного права». Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что возвращение России в «Большую восьмёрку» допустимо при соблюдении Минских соглашений.