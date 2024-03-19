Трамп объяснил, почему готов депортировать принца Гарри из США Daily Mail: Трамп готов депортировать принца Гарри в случае вранья о наркотиках

Фото: Paul Marriott via www.imago-imag/Global Look Press

Принц Гарри

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах президента США он одобрит депортацию принца Гарри при наличии доказательств фальсификации данных в его визовой анкете, пишет Daily Mail. Издание уточняет, что речь идет о вопросах употребления запрещенных веществ как растительного, так и химического происхождения.

По данным газеты, 77-летний политик заявил, что представитель королевской семьи Великобритании не получит никаких привилегий в США, если он соврал об употреблении наркотических веществ. Вопрос о том, должен ли он пользоваться особым положением, возник на фоне откровений принца Гарри в автобиографической книге «Запасной» — в ней содержится его признание в употреблении наркотиков. Нюанс заключается в том, что он живет в США с 2020 года, а в этой стране обычно отклоняют запрос на визу в случае пристрастия к таким веществам.

Нам нужно будет посмотреть, знают ли они что-то о наркотиках, и, если он солгал, им придется принять соответствующие меры. Можно было подумать, что они знали это давным-давно, — пояснил Трамп.

Ранее королевский биограф Том Куинн заявил, что супруга принца Гарри герцогиня Меган Маркл пыталась наладить отношения с Кейт Миддлтон после того, как она перестала появляться на публике. Кейт Миддлтон исчезла с радаров прессы с 25 декабря 2023 года. Это породило теории заговора, объясняющие ее исчезновение тяжелой болезнью, пластикой и даже разводом.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.