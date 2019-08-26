https://static.news.ru/photo/91edceee-c819-11e9-bf97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Sukhorukov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.

Однако, по его мнению, политик не справился с этой задачей, передаёт « Интерфакс ».

От отметил, что российские власти перехитрили Обаму.

Это очень важная территория. Это место, где у России размещены подлодки. Они не такие мощные и не такие большие, как наши, но у них (у России, — прим. News.ru) есть подлодки, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что во французском курортном городе Биарриц 26 августа завершился очередной саммит «Группы семи» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония). Основной темой встречи была заявлена проблема неравенства в современном мире, но руководители государств — членов G7 обсудили и множество других вопросов. Однако по итогам мероприятия мировым лидерам не удалось согласовать итоговое совместное заявление — впервые в истории формата.