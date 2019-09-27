Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава комитета по разведке палаты представителей — демократ Адам Шифф — привёл вымышленную версию беседы с главой Украины Владимиром Зеленским. Лидер призвал его покинуть пост.

Адам Шифф на глазах у миллионов людей мошеннически зачитал конгрессу версию моего разговора с президентом Украины, которой не существует. Он якобы читал точную стенограмму звонка, но он полностью изменил слова, чтобы она звучала ужасно, и выставил меня виноватым. <...>Я призываю его немедленно уйти в отставку из конгресса на основании этого мошенничества, — написал Трамп на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Ранее News.ru сообщал, что бывший государственный секретарь США и экс-кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон назвала Трампа угрозой положению страны на мировой арене и «коррумпированным человеческим торнадо».

В Штатах разгорелся скандал из-за телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. Глава Белого дома согласился на публикацию полной стенограммы беседы, а Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента.

Белый дом представил расшифровку разговора двух лидеров. Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генеральный прокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский президент заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом, так как не давал на неё письменного разрешения.

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