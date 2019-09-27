https://static.news.ru/photo/7b668a40-e127-11e9-895c-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава комитета по разведке палаты представителей — демократ Адам Шифф — привёл вымышленную версию беседы с главой Украины Владимиром Зеленским. Лидер призвал его покинуть пост.

Адам Шифф на глазах у миллионов людей мошеннически зачитал конгрессу версию моего разговора с президентом Украины, которой не существует. Он якобы читал точную стенограмму звонка, но он полностью изменил слова, чтобы она звучала ужасно, и выставил меня виноватым. <...>Я призываю его немедленно уйти в отставку из конгресса на основании этого мошенничества, — написал Трамп на своей официальной странице в социальной сети Twitter .

Rep. Adam Schiff fraudulently read to Congress, with millions of people watching, a version of my conversation with the President of Ukraine that doesn’t exist. He was supposedly reading the exact transcribed version of the call, but he completely changed the words to make it... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

Ранее News.ru сообщал, что бывший государственный секретарь США и экс-кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон назвала Трампа угрозой положению страны на мировой арене и «коррумпированным человеческим торнадо».

В Штатах разгорелся скандал из-за телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. Глава Белого дома согласился на публикацию полной стенограммы беседы, а Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента.

Белый дом представил расшифровку разговора двух лидеров. Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генеральный прокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский президент заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».

Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом, так как не давал на неё письменного разрешения.