Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобных данных о сыне Байдена Трамп обвинил ФБР в замалчивании неудобных сведений о сыне Байдена перед выборами - 2020

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о том, что Федеральное бюро расследований (ФБР), ведущее дело о пропаже ноутбука сына действующего руководителя страны Джо Байдена Хантера, незадолго до выборов главы государства в 2020 году ценузрировало «неудобную» информацию, связанную с делом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети True Social.

Только что стало известно, что управление ФБР, которое «расследует» дело Хантера Байдена, отправило множество запросов цензурного характера, чтобы сохранить конфиденциальность всех плохих сведений незадолго до выборов 2020 года. Иными словами, те же самые люди, которые «расследовали его», следили за тем, чтобы он не получил никакой дурной славы — «только хорошую, пожалуйста», — написал Трамп.

По его мнению, подобное является «возмутительным позором», за которым стоят те же люди, которые ранее обвиняли самого Трампа в причастности к махинациям на выборах и штурму Капитолия в январе 2021 года.

Газета New York Post в октябре 2020 года, незадолго до президентских выборах в США, опубликовала несколько материалов на основании переписки, якобы обнаруженной в ноутбуке Хантера Байдена. Компьютер в результате был изъят ФБР. В свою очередь Daily Mail писала, что на ноутбуке Хантера были обнаружены фотографии. способные стать доказательством вовлеченности младшего Байдена в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

Представитель Республиканской партии в комитете палаты по надзору Джейм Комер в ноябре текущего года обещал провести расследование в отношении главы американского государства Джо байдена на предмет того, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах и является ли сам президент риском для нацбезопасности.

Ранее обозреватель Rolling Stone Мэтт Таибби рассказал, что в руководстве Twitter обсуждали возможность блокировки аккаунта экс-президента США Дональда Трампа за несколько месяцев до штурма Капитолия. По его словам, вопрос блокировок высокопоставленных политиков в соцсети поднимали еще осенью 2020 года.