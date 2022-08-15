Трамп обвинил ФБР в «краже» его трех паспортов

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Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил сотрудников ФБР в том, что они изъяли три принадлежащих ему паспорта в ходе обысков в его поместье, включая один документ с истекшим сроком действия. Политик назвал действия агентов «кражей». По его словам, обыск является нападением на политического оппонента, который не имеет прецедентов, пишет РИА Новости.

Во время рейда ФБР в Мар-а-Лаго они украли три моих паспорта, один с истекшим сроком действия, помимо всего остального, — возмутился Трамп.

В ходе интервью телеканалу Fox News бывший глава государства отметил, что агенты ФБР во время обыска в его поместье могли подкинуть любые улики. По словам политика, во время обыска сотрудники спецслужб запретили снимать их действия на видео, а также находиться в одних помещениях с ними.

Ранее газета New York Post привела подробности обыска виллы Трампа в Палм-Бич. По данным издания, в обыске участвовали «по меньшей мере» 100 агентов спецслужбы. Их интересовали документы, которые политик, по их мнению, взял с собой из Белого дома. Пресс-секретарь главы государства Джо Байдена Карин Жан-Пьер в свою очередь заявила, что Белый дом не участвует в расследовании дела об обнаружении секретных документов в поместье экс-президента США. По ее словам, этот вопрос должен быть адресован правоохранительной системе страны, нежели ей или главе Белого дома. Она подчеркнула, что администрация президента США не вмешивается в эти дела и ее представителей также не информируют о ходе расследования.