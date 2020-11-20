Трамп обвинил фармацевтические компании в своём поражении на выборах

https://static.news.ru/photo/eaf2d29c-2bb8-11eb-8f3b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что фармацевтические компании замешаны в его поражении на выборах.

По его словам, они намеренно затягивали объявления об успешных испытаниях вакцины от коронавируса.

Крупные фармацевтические компании запустили негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов против меня во время предвыборной кампании, которую я выиграл, кстати говоря, — сказал он во время пресс-конференции в Белом доме.

Трамп считает, что фармацевтические компании, в частности Pfizer, против проводимой им политики снижения стоимости лекарств, и поэтому они задержали обнародование положительных итогов испытания вакцины.

Американский лидер добавил, что также против его команды выступали СМИ и крупные технологические компании.

Как писал NEWS.ru, Трамп в очередной раз заявил, что выиграл президентские выборы, завершившиеся 3 ноября. Он подчеркнул, что скоро всё выяснится. После выступления действующий глава государства не стал отвечать на вопросы журналистов. Трамп покинул комнату, не пояснив, что именно выяснится, и умолчав, что его соперник от демократов Джо Байден набрал почти 80 млн голосов.

Менее чем через неделю после выборов, 9 ноября, BioNTech и Pfizer объявили об успешной третьей фазе клинических испытаний разработанной ими вакцины от COVID-19. Также 16 ноября компания Moderna сообщила о завершении третьей фазы испытаний подобного препарата с эффективностью 94,5%.