https://static.news.ru/photo/511100ca-2490-11ea-bca9-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы нарушают основной закон страны, задерживая передачу документов по импичменту в Сенат.

Глава Белого дома пояснил, что спикер палаты представителей Нэнси Пэлоси затягивает процедуру из-за того, что у неё «нет дела», сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Пэлоси пока не назначила менеджеров, которые будут представлять доказательства в ходе разбирательства в верхней палате Конгресса. До этого она не может продолжить процедуру импичмента.

Ранее NEWS.ru писал, что глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал результаты голосования в Палате представителей по Трампа местью демократов за проигранные в 2016 году президентские выборы. Он также предположил, что Сенат, где республиканцам принадлежит большинство, заблокирует эту инициативу.