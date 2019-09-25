https://static.news.ru/photo/69448a64-dfb1-11e9-a3e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии США оказывали серьёзное давление на Киев.

По его словам, они просили украинские власти «о самых разных вещах», передаёт РИА Новости .

Он отметил, что журналисты рассказали о его звонке украинскому лидеру Владимиру Зеленскому как о чём-то ужасном. При этом стенограмма доказала, что это был «звонок ни о чём».

Там не было никакого давления, — подчеркнул глава государства.

Ранее News.ru писал, что Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы государства.